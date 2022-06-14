Медведь загрыз смертельно ранившего его россиянина

В Иркутской области медведь загрыз смертельно ранившего его охотника

В Иркутской области в лесу возле города Тулун обнаружили тело охотника, в нескольких метрах от которого лежал мертвый медведь. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

По информации источника издания, россиянин выстрелил в медведя с помоста на деревьях, однако не добил хищника. Еще живой зверь напал на спустившегося на землю мужчину и загрыз его, после чего и сам скончался от полученного смертельного ранения.

Охотовед Александр Кондратов в разговоре с изданием объяснил, что медведь в большинстве случаев сначала пугает человека и уходит в сторону, а не нападает сразу. «Не исключено, что мужчина в панике выстрелил в него и разозлил еще больше», — предположил он.

Кондратов добавил, что определить состояние раненного медведя можно по его ушам: если они прижаты к макушке, значит хищник еще жив. При отсутствии огнестрельного оружия для защиты охотовед посоветовал не убегать, а как можно громче шуметь: кричать, бить в ладоши и звонкие предметы.

Ранее в Магаданской области медведь напал на лодку с рыбаками и загрыз одного из них. Хищника привлек запах рыбы из лодки причаливших к берегу россиян.