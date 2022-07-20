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Диетолог объяснила причину тяги к жирной и соленой пище

Диетолог Соломатина: тяга к вредной еде досталась нам от предков

Фото: Shutterstock

Привычка вознаграждать себя вкусной едой досталась человеку от предков, уверена врач-диетолог Елена Соломатина. Причину тяги к соленой и жирной пище она объяснила в беседе с News.ru.

Как отметила Соломатина, тяга к вредной и вкусной пище обусловлена механизмом, который достался современным людям от их первобытных предшественников. Она утверждает, что в древние времена с подобной едой были перебои, поэтому, когда ее все-таки удалось добыть и съесть, в мозге активировался центр удовольствия.

Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью — она была не всегда

Елена СоломатинаВрач-диетолог

Однако, продолжила она, современному человеку доступны самые разнообразные продукты с необычными вкусами, и стимулировать центр удовольствия в мозге стало гораздо проще, а сдерживаться — сложнее. Соломатина подчеркнула, что, поскольку организм, согласно заложенному механизму, продолжает поощрять каждый прием соленой, жирной и сладкой пищи, у человека формируется зависимость.

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При этом так как пищеварительная и сердечно-сосудистая системы не приспособлены к такому обилию «редкой» пищи, у человека возникают проблемы с давлением или почками, подытожила она.

До этого врач Нурия Дианова назвала помогающую избежать инсульта ягоду. По словам врача, черника содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, которые благоприятно влияют на организм.

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Елена Матвиенко
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