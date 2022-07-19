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Врач назвала помогающую избежать инсульта ягоду

Гастроэнтеролог Дианова заявила, что черника поможет улучшить зрение и избежать инсульта

Фото: Unsplash

Черника может помочь улучшить зрение и избежать инсульта, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Способ улучшить здоровье при помощи этой ягоды она назвала в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам врача, черника содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, которые благоприятно влияют на организм. Например, большое количество натурального витамина С и антоцианы, которые являются природными антиоксидантами. «Они [антоцианы] борются со старением, укрепляют стенки сосудов и так далее. Эффект просто колоссальный», — заявила Дианова.

Гастроэнтеролог добавила, что употребление черники станет отличной профилактикой глазных болезней. Не менее полезна будет эта ягода для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «Все, у кого есть инфаркты, инсульты, должны есть чернику: она укрепляет сосудистую стенку, препятствует тому, чтобы свободные радикалы разрушали ее и усиливали атеросклероз», — отметила врач.

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В заключение Дианова назвала оптимальную порцию черники — по ее словам, достаточно 150-250 граммов за один прием. При сильном желании можно съесть и больше, но Дианова предупредила, что лучше разделить чернику на несколько порций, чтобы не ощутить на себе слабительный эффект. Ограничить же употребление черники врач посоветовала тем, кто недавно перенес отравление, а также тем, у кого диагностирована аллергия на ягоду или синдром раздраженного кишечника.

До этого диетолог Татьяна Залетова рассказала о помогающем похудеть растении. По ее словам, мята может помочь сбросить лишний вес, так как из-за нее меньше хочется есть.

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Елена Матвиенко
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