Диетолог рассказала о помогающем похудеть растении

Диетолог Татьяна Залетова рассказала, что мята может помочь есть меньше

Мята может помочь похудеть, так как из-за нее меньше хочется есть, уверена врач-диетолог Татьяна Залетова. Подробнее о свойствах этого помогающего сбросить вес растения она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, основная причина лишнего веса у большинства людей — привычка получать от еды приятные эмоции, которая и приводит к перееданию. «Еда — это самый легкодоступный источник удовольствия. Но есть способ получать от еды больше удовольствия при меньших объемах съедаемого», — отметила Залетова, призвав добавлять в пищу мяту.

Она объяснила, что приятные ощущения от еды возникают в том числе благодаря выработке в организме гормона счастья — эндорфина, а в мяте содержатся эфирные масла ментола, которые стимулируют его выработку. «Этот гормон играет важную роль в регуляции нашего настроения, в том числе "отвечает" за чувство насыщения и голода», — отметила врач.

По ее словам, при употреблении мяты у мозга возникает реакция, что случилось что-то приятное и счастливое. «Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды», — заключила Залетова.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова перечислила вредные для работы мозга продукты. Ради сохранения здорового функционирования этого органа она посоветовала исключить соль и быстрые углеводы.

Мировая история санкций



