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СБУ обвинила чиновника из Херсона в помощи России в переброске бронетехники

СБУ обвинила чиновника из Херсона в помощи России в переброске бронетехники из Крыма

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского чиновника в помощи России в переброске бронетехники из Крыма в Херсонскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог РФ перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонщину. Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что сейчас местонахождение чиновника установлено и что украинские спецслужбы проводят комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Херсоне был задержан агент украинских спецслужб, который за деньги собирал данные о блокпостах российских войск.

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Василий Мека
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