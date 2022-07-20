СБУ обвинила чиновника из Херсона в помощи России в переброске бронетехники

СБУ обвинила чиновника из Херсона в помощи России в переброске бронетехники из Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского чиновника в помощи России в переброске бронетехники из Крыма в Херсонскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог РФ перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонщину. Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации», — говорится в сообщении. В ведомстве также заявили, что сейчас местонахождение чиновника установлено и что украинские спецслужбы проводят комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Херсоне был задержан агент украинских спецслужб, который за деньги собирал данные о блокпостах российских войск.