В Германии ответили на предложение Путина запустить «Северный поток-2»

Минэкономики ФРГ заявило об отсутствии сертификации у газопровода «Северный поток-2»

Вопрос об эксплуатации «Северного потока-2» не актуален, так как газопровод не имеет сертификации. Об этом заявили в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии в ответ на предложение президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Повторю, что говорилось ранее: "Северный поток-2" не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», — подчеркнула официальный представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

Ранее президент России по итогам визита в Иран предложил запустить «Северный поток-2», чтобы разрешить энергетический кризис в Европе. Глава государства рассказал, что полтора-два месяца назад он обсуждал ситуацию с газопроводом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин также заявил, что если Москва не получит турбину для «Северного потока», то нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое. Сейчас работают обе турбины.

«Северный поток-2» в настоящее время полностью построен и готов к эксплуатации, но для ее начала необходима сертификация оператора. Она была приостановлена властями Германии на неопределенный срок после ввода российских войск на территорию Украины. Берлин исключает запуск газопровода в нынешних обстоятельствах.