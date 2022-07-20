Четырехлетняя россиянка заживо сгорела при пожаре на глазах у родителей

В Свердловской области четырехлетняя девочка заживо сгорела при пожаре в частном доме

Под Екатеринбургом при пожаре в частном доме заживо сгорела четырехлетняя девочка. Об этом сообщил секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет KP.RU.

Известно, что ребенок находился дома с родителями — они вместе с годовалым младенцем успели выйти из горящего дома. Пострадал отец девочки, его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения. О причинах пожара не сообщается.

Тело сгоревшей на глазах у родителей россиянки нашли пожарные. «Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец пожара Ura.ru.

Ранее в Надыме двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу. Дом, где были мужчины, загорелся из-за лесных пожаров. Тела россиян обнаружили сотрудники Ямалспаса после тушения природного возгорания. Рядом с домом также нашли останки сгоревших квадроциклов, на которых погибшие приехали в лес.