Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое россиян заживо сгорели в доме в лесу

В Надыме двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу

Фото: Globallookpress.com

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, дом, где были мужчины, загорелся из-за лесных пожаров. Тела россиян обнаружили сотрудники Ямалспаса после тушения природного возгорания.

Рядом с домом также нашли останки сгоревших квадроциклов, на которых погибшие приехали в лес. Очаг возгорания находился в месте расположения дома, личности погибших пока устанавливаются.

Ранее в Курганской области россиянка с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме. Пожарные нашли тела 44-летней женщины и детей двух и восьми лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Суд ужесточил наказание бывшему депутату Госдумы Бурнашову
Бывшую главврача российского психдиспансера осудят за присвоение миллионов
Вирусолог оценил вероятность появления более тяжелой формы коронавируса
Психолог назвала способы преодолеть стресс из-за вынужденной релокации
Власти предложили продавать российское вино китайцам и африканцам
В МИД оценили необходимость участия Великобритании в вывозе зерна с Украины
ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение
Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма
Бывшего футболиста РПЛ задержали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.