Двое россиян заживо сгорели в доме в лесу

В Надыме двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, дом, где были мужчины, загорелся из-за лесных пожаров. Тела россиян обнаружили сотрудники Ямалспаса после тушения природного возгорания.

Рядом с домом также нашли останки сгоревших квадроциклов, на которых погибшие приехали в лес. Очаг возгорания находился в месте расположения дома, личности погибших пока устанавливаются.

Ранее в Курганской области россиянка с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме. Пожарные нашли тела 44-летней женщины и детей двух и восьми лет.