Двое россиян заживо сгорели в доме в лесу
В Надыме двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) двое мужчин заживо сгорели в избе в лесу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, дом, где были мужчины, загорелся из-за лесных пожаров. Тела россиян обнаружили сотрудники Ямалспаса после тушения природного возгорания.
Рядом с домом также нашли останки сгоревших квадроциклов, на которых погибшие приехали в лес. Очаг возгорания находился в месте расположения дома, личности погибших пока устанавливаются.
Ранее в Курганской области россиянка с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в жилом доме. Пожарные нашли тела 44-летней женщины и детей двух и восьми лет.