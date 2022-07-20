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Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке

Голливудский актер Брэд Питт посетил премьеру фильма «Быстрее пули» в льняной юбке

Фото: Gerald Matzka / Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует GQ.

58-летняя знаменитость посетил премьеру фильма «Быстрее пули», которая состоялась в Берлине. Фотографы сняли его в льняной юбке длины миди коричневого цвета, пиджаке в тон, розовой рубашке и грубых ботинках. В качестве аксессуаров он выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон. Бренды вещей, из которых состоит наряд Питта, не раскрываются.

Ранее Брэд Питт заявил о заключительном этапе своей карьеры. Последний фильм, в котором он принял участие в качестве актера, стал боевик «Быстрее пули». Премьера картины запланирована на июль 2022 года. В фильме также снялись Сандра Буллок, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор Джонсон.

В ноябре 2021 года сообщалось, что знаменитые мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт вышел на красную ковровую дорожку в черном лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер предстал перед фотографами в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.

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Майя Пономаренко
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