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69-я параллель

В Росприроднадзоре озвучили сроки очистки Арктики от мусора

Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что очистка Арктики от мусора займет до 6 лет
Начало событий в новости Пришедшего за помощью к людям медведя с банкой сгущенки во рту сняли на видео

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Очистка Арктического региона от скопившегося там за годы освоения мусора может занять до шести лет. Такой срок озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

По словам Радионовой, из-за скопившегося в Арктике мусора дикие животные там живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека. Такое заявление глава ведомства сделала на фоне резонансного инцидента с краснокнижным белым медведем, в пасти которого застряла консервная банка.

«Когда мы приняли решение освободить территории обитания белых медведей и иных краснокнижных животных от отходов, и в целом (...) Арктическую зону привести в порядок, конечно, мы понимали, что будем делать не один год. Я думаю, что это продлится пять, может быть, шесть лет», — заявила Радионова.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Медведь хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.

Как сообщал ТАСС, всего в Арктической зоне расположены 102 объекта, где требуется утилизация отходов, оставшихся в регионе еще со времен Советского Союза.

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Валерий Розенберг
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