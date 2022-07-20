Предложение Центробанка ограничить покупки иностранных акций объяснили

Аналитик Суверов: предложение ЦБ ограничить покупки иностранных акций связано с рисками

Предложение Центробанка ограничить торги иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов, с одной стороны, нарушает права, а с другой стороны, в нынешней ситуации оправдано теми рисками, которые рынок иностранных акций сегодня представляет. Так объяснил предложение инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с «Лентой.ру».

Мера защиты

Российский Центробанк представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций, сообщается на сайте регулятора. Одной из мер, которые хочет предложить регулятор, станут ограничения по продаже иностранных акций гражданам без статуса квалифицированного инвестора. «Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Предложения регулятор хочет реализовать с принятием решений и нормативных актов. Планируется обсудить инициативу с законодателями, участниками рынка и правительством.

«Такие ограничения являются с какой-то точки зрения нарушением прав неквалифицированных инвесторов, потому что иностранные акции не более рискованные, чем российские. В иностранных акциях есть большой выбор, что позволяет неквалифицированным инвесторам получать свободу выбора и дополнительные доходы. А с другой стороны, Центробанк тоже можно понять, потому что увеличились инфраструктурные риски вложения в иностранные ценные бумаги», — сообщил Суверов.

Эта мера защитит неквалифицированных инвесторов от негативных последствий Сергей Суверов инвестиционный стратег

Сергей Суверов напомнил, что в нормативных документах Центробанка прописано — кто относится к квалифицированному инвестору, а кто — к неквалифицированному. Он добавил, что Центробанк, помимо ограничений для неквалифицированных инвесторов, предложил увеличить для этой категории вкладчиков лимит с 6 до 30 миллионов рублей.

Альтернативы для неквалифицированных инвесторов

Инвестиционный стратег перечислил альтернативы, которыми смогут торговать неквалифицированные инвесторы после введения ограничений.

«Прежде всего остается российский фондовый рынок. На нем есть интересные идеи — это технологические акции, мобильная связь, ретейлеры, электроэнергетика, которые имеют достаточную маржинальность. Это стабильный бизнес. Также, например, кибербезопасность растет в связи с тем, что такие компании замещают западных игроков с рынка. Они тоже интересны», — поделился он.

При этом Суверов уверен, что даже с понимаем причин недовольных инвесторов будет достаточно. «Популярность иностранных акций была большая. Санкт-Петербургская биржа даже запустила торги гонконгскими акциями. Были еще большие планы. Поэтому такое решение ограничивает рынок ценных бумаг. Но я повторюсь, что есть определенные риски, которые Центробанк учитывает», — заключил он.

Ранее стало известно, что среди россиян начал развиваться брокерский туризм, когда частные инвесторы выезжают в другие страны, чтобы открывать счета за рубежом. Это позволяет гражданам вкладывать деньги в иностранные акции. Среди стран для брокерского туризма выделяются Армения и Турция. Там у ряда банков есть доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров.