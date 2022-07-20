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Богатые россияне начали выезжать в другие страны для открытия счетов

«Известия»: российские инвесторы начали развивать брокерский туризм

Фото: Shutterstock

Среди россиян начал развиваться брокерский туризм, когда частные инвесторы выезжают в другие страны, чтобы открывать счета за рубежом, узнали «Известия».

Это позволяет богатым гражданам безопасно вкладывать деньги, поскольку покупать иностранные акции через отечественные компании и площадки теперь небезопасно, отметил источник издания на рынке акций. Среди стран для брокерского туризма выделяются Армения и Турция. Там у ряда банков есть доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров.

Если говорить про Казахстан, то там рынок развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех игроков, пояснил источник. В основном же инвесторы открывают счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера хорошо развита. Состоятельные россияне будут в основном открывать счета в дружественных странах, где риски потенциальной заморозки средств из-за санкций минимальны, полагает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с 1 июля ограничила доступ для российских клиентов брокеров: котировки для них будут закрыты, но торговля по-прежнему доступна. Предоставлять россиянам свои рыночные данные, включая последнюю цену сделок, перестанет и специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний Nasdaq, а также крупнейший в мире оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE).

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Платон Щукин
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