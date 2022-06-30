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Крупнейшие американские биржи ограничат доступ для россиян

Биржи NYSE, Nasdaq и ICE закроют свои котировки для россиян

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с 1 июля намерена ограничить доступ для российских клиентов брокеров: котировки для них будут закрыты, но торговля по-прежнему доступна. Об этом своим клиентам сообщила компания Interactive Brokers, пишет Frank Media.

Предоставлять россиянам свои рыночные данные, включая последнюю цену сделок, перестанет не только NYSE, но и специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний Nasdaq, а также крупнейший в мире оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE), сообщил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков. «Торговать можно, смотреть цены — нет», — заключил он. По словам Кочеткова, так биржи трактуют санкции против России.

«NYSE уведомила о том, что компании запрещается распространять данные CTA (ленты A и B) и собственные рыночные данные NYSE клиентам из России», — указано в сообщении Interactive Brokers, с которым ознакомилось издание. Президент «Финама» сообщил, что в связи с этим компания отключит котировки на бумаги, торгуемые на американских биржах, с 22 июля.

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Софья Ермакова
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