Крупнейшие американские биржи ограничат доступ для россиян

Биржи NYSE, Nasdaq и ICE закроют свои котировки для россиян

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) с 1 июля намерена ограничить доступ для российских клиентов брокеров: котировки для них будут закрыты, но торговля по-прежнему доступна. Об этом своим клиентам сообщила компания Interactive Brokers, пишет Frank Media.

Предоставлять россиянам свои рыночные данные, включая последнюю цену сделок, перестанет не только NYSE, но и специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний Nasdaq, а также крупнейший в мире оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE), сообщил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков. «Торговать можно, смотреть цены — нет», — заключил он. По словам Кочеткова, так биржи трактуют санкции против России.

«NYSE уведомила о том, что компании запрещается распространять данные CTA (ленты A и B) и собственные рыночные данные NYSE клиентам из России», — указано в сообщении Interactive Brokers, с которым ознакомилось издание. Президент «Финама» сообщил, что в связи с этим компания отключит котировки на бумаги, торгуемые на американских биржах, с 22 июля.

В конце июня стало известно, что Московская биржа готовится организовывать коллективный иск к Европейскому союзу. Причиной решения стало введение санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и блокировкой активов, заявил председатель набсовета организации Сергей Швецов. Введение мер в отношении НРД повлекло за собой заморозку бумаг российских инвесторов, а также полагающихся им выплат.

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