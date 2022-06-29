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Мосбиржа приготовилась судиться с Европой

Мосбиржа анонсировала подготовку коллективного иска к ЕС из-за санкций против НРД

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Московская биржа готовится организовывать коллективный иск к Европейскому союзу в связи с введением санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и блокировкой активов, заявил председатель набсовета организации Сергей Швецов. Его выступление на сессии Петербургского международного юридического форума приводит ТАСС.

Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, повлекло за собой заморозку бумаг российских инвесторов, а также полагающихся им выплат — дивидендов и купонов. По словам Швецова, ЕС таким образом заблокировал чужие активы — депозитарий не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем ценных бумаг, а лишь учитывает интересы третьих лиц.

«Если не будет политической ангажированности судов, <…> шанс освободить активы, замороженные в депозитарном учете, активы третьих лиц, есть», — считает председатель набсовета Мосбиржи. Конкретные меры, по его словам, будут анонсированы 1 июля.

НРД попал под санкции Евросоюза 3 июня. Обоснование Брюсселя заключалось в том, что депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность».

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Платон Щукин
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