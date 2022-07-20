Российские военные угнали украинский танк с поля боя под Донецком

Военкор Сладков заявил, что российские военные угнали танк ВСУ с поля боя под Донецком

Российские военные угнали заглохший танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поля боя под Донецком. Об этом военкор ВГТРК Александр Сладков заявил в своем Telegram.

Он уточнил, что бой длился пять часов — в ходе него четыре украинских танка и 50 пехотинцев пытались сбить резервистов из Донецкой народной республики с позиций, однако им удалось выстоять.

«Маневрировали огнем, смещались по флангу, били украинские танки в борт, стреляли из АГС-17 с закрытых позиций», — сообщил журналист. По его словам, в результате два танка ВСУ были сожжены, один остановлен огнем — командира экипажа взяли в плен, а четвертый, уже отступавший, уничтожен ударным беспилотником.

12 июля сообщалось, что Польша готова передать Украине более 200 боевых танков. Речь идет о PT-91 Twardy, которые представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Всего Киев может получить от Варшавы 232 боевые машины данной модели.