Россиянин нашел в простоявшей месяц машине труп обнаженной незнакомки

Житель Волжского нашел труп обнаженной женщины в машине, простоявшей месяц во дворе

Житель Волжского обнаружил труп обнаженной незнакомки в своей машине, которая больше месяца простояла во дворе. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарью Буянову

По ее словам, 17 июня россиянин уехал в командировку, оставив свою машину на парковке. Он вернулся 19 июля и обнаружил на заднем сиденье автомобиля тело неизвестной женщины, предположительно без определенного места жительства. На вид погибшей было около 45 лет.

В ведомстве добавили, что сигнализация машины не сработала из-за севшего аккумулятора. Кроме того, на месте остались все ценные вещи. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Точную причину смерти женщины определит медицинская экспертиза.

Очевидцы рассказали изданию, что ноги погибшей были запрокинуты на заднее сиденье машины. «Одна рука была между ног, под ней лежали вещи — какой-то ярко-розовый свитер и джинсовые бриджи. На пассажирском сиденье лежали шлепки», — вспомнил местный житель.

По его словам, тело женщины настолько изменилось, что визуально невозможно было определить, кто это.

Ранее жители Ленобласти обратились в полицию после того, как с потолка их жилья начала капать черная жидкость, похожая на кровь. Вскрыв дверь квартиры этажом выше, сотрудники экстренных служб нашли два тела в стадии разложения.