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В Башкирии завершилась туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью

В Башкирии завершилась IХ всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью

В Республике Башкортостан завершилась IХ всероссийская туриада «Юрюзань» для людей с инвалидностью. Об этом сообщает «Башинформ».

Соревнования проходили в Салаватском районе на побережье реки Юрюзань с 13-го по 18 июля. В них приняли участие 122 спортсмена из 11 регионов, в том числе из Пермского края, Республики Татарстан, Свердловской, Мурманской и Челябинской областей.

Участники состязались на трех дистанциях: в воде, в горах и на средствах передвижения.

По итогам общего зачета первое место заняла команда башкирского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). В личном зачете в горной дистанции победило челябинское отделение ВОИ, в водной дисциплине — башкирское отделение. В состязании на средствах передвижения первое место получили уфимцы Ильмира Салимова и Руслан Халилов.

О том, что в Башкирии состоится туриада «Юрюзань», сообщалось 12 июля.

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Евгений Шульгин
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