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Мужчина в нижнем белье попал в прямой эфир и насмешил зрителей

Одетый в нижнее белье мужчина попал в прямой эфир телеканала CNBC и насмешил зрителей

Во время прямого эфира программы о деловых новостях Squawk Box на американском телеканале CNBC в кадр попал неизвестный мужчина в нижнем белье. Видео с ним было опубликовано в Twitter, где собрало больше двух миллионов просмотров. В комментариях многие зрители признались, что их насмешило увиденное.

Ведущий передачи Эндрю Росс Соркин (Andrew Ross Sorkin) обсуждал с главой инвестиционной компании Aureus Asset Management Карен Файрстоун (Karen Firestone) положение дел на финансовых рынках. В какой-то момент позади Файрстоун появился полуголый мужчина, одетый в голубые трусы. Он прошел за ее спиной. Ведущий и гостья не стали комментировать произошедшее, однако Файрстоун улыбнулась, заметив мужчину.

«По крайней мере, на нем надеты трусы. Давайте мыслить позитивно», «Зато его шорты сочетаются по цвету с интерьером», — написали пользователи соцсети. Они также в шутку сравнили незнакомца с йети из-за его походки и предположили, что мужчине срочно понадобилось в туалет.

Ранее жительница английского города Лидс в эфире телеканала «Би-би-си» невозмутимо отреагировала на новость об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Видео с речью девушки прославило ее в сети.

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Маргарита Щигарева
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