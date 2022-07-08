Реакция девушки на отставку Бориса Джонсона прославила ее в сети

Невозмутимая реакция британки в эфире «Би-би-си» на отставку Джонсона прославила ее в сети

Жительница английского города Лидс Эрин Мэй Дэнни в эфире телеканала «Би-би-си» невозмутимо отреагировала на новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил покинуть свой пост. Видео, в котором девушка призналась, что не слышала об отставке политика, опубликовал в Twitter журналист Мэттью Смит. Ролик стал вирусным в соцсети и прославил девушку.

«Я даже не знала, что он подал в отставку... Я только что закончила работу», — сказала Дэнни. Вместе с тем девушка назвала решение Джонсона хорошей новостью.

Ролик с британкой набрал больше пяти миллионов просмотров. Дэнни также репостнула его в своем аккаунте в Twitter, объявив, что на видео она. Ее публикация набрала больше 73 тысяч лайков.

Многие отметили, что флегматичность, с которой Дэнни отреагировала на резонансное политическое событие, их насмешила. «Это самая что ни на есть британская реакция», «Британцы такие смешные, даже когда они не стараются насмешить вас», «Она легенда», — написали они. Пользователи также отметили, что им понравился акцент героини ролика.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он заверил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров. Помимо того, политик сообщил, что покидает пост лидера Консервативной партии.

Заявлению об отставке Джонсона предшествовал скандал, вызванный пьяными домогательствами к мужчинам его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Вслед за этим члены британского правительства начали массово уходить в отставку. Джонсон изначально, несмотря на призывы членов кабмина, заявлял, что не станет складывать полномочия.