Российских ветеринаров осудят за подделку документов об экспертизе мяса

В Алтайском крае двух ветеринаров осудят за служебный подлог и полумиллионную взятку

В Алтайском крае суд рассмотрит дело двух ветеринаров, обвиняемых в коррупции. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2017 по 2021 год сотрудники управления ветеринарии Государственной ветеринарной службы по Рубцовску и Рубцовскому району за вознаграждение договорились с предпринимателями, которые занимаются скупкой и продажей мяса, подделывать документы о проведении экспертизы продукции. Суммарно фигуранты получили почти полмиллиона рублей.

Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе за взятки и служебный подлог, и наложили арест на имущество врачей. Они полностью признали свою вину.

Ранее стало известно, что бывшего начальника Управления федеральной службы судебных приставов России (УФССП) по Волгоградской области осудили на семь лет и один месяц колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки через посредника.