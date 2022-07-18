Бывшего главного пристава российского региона осудили на семь лет за взятку

В Волгограде бывшего начальника УФССП по региону осудили на семь лет за взятку

Бывшего начальника Управления федеральной службы судебных приставов России по краю (УФССП) по Волгоградской области осудили на семь лет и один месяц колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки через посредника. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также главному приставу российского региона запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет и назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки.

По данным следствия, фигурант узнал о том, что арестованная в рамках исполнительного производства иномарка выставлена на торги, и решил купить ее через подставное лицо. Чтобы не оплачивать комиссионный сбор в размере семи процентов (примерно 160 тысяч рублей) от стоимости авто, мужчина попросил, чтобы за него это сделал директор организации, занимавшейся реализацией имущества в рамках госконтракта.

Взамен бизнесмену пообещали, что в отношении него не будут применять штрафные санкции. Посредником в переговорах и в получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества.

Коррупционную схему выявили сотрудники ФСБ и МВД.