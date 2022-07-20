Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о домогательствах со стороны режиссера

35-летняя российская певица и экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о домогательствах. Об этом артистка поведала в интервью News.ru.

Исполнительница сообщила, что инцидент произошел, когда она была несовершеннолетней и участвовала в детском телевизионном проекте. Один из создателей программы, имя которого она не назвала, начал приставать к ней и принуждать трогать его за интимные места.

«Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть. Если посмотреть статистику по педофилии, то процентов 40 — руководители спортивных секций, педагоги, причем уважаемые люди», — отметила Вокс.

Певица добавила, что после произошедшего она назвала режиссера педофилом, а он подал на нее в суд. Процесс артистка проиграла, и ее обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Экс-солистка «Ленинграда» подчеркнула, что суд не принял во внимание показания других жертв домогательств, а также тот факт, что сама певица прошла проверку на полиграфе.

Вокс отметила, что заявление о домогательствах не является попыткой «похайпиться»: «Это не то, на чем хочется похайпить, — это то, что хочется скрыть. Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть...»

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