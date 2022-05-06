Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о насилии со стороны матери

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила о насилии со стороны матери

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) откровенно рассказала о насилии со стороны матери. Об этом сообщает «СтарХит».

34-летняя исполнительница заявила, что в юности часто страдала от рукоприкладства родительницы и так и не смогла наладить хорошие отношения с матерью до ее смерти. Отношения Вокс с родственницей сильно испортились, когда девушка училась на втором курсе театральной академии.

На одной из репетиций девушка получила сотрясение мозга. Тогда мать уговорила ее взять академический отпуск, чтобы та поняла, хочет ли она продолжать обучение в этом направлении. «Я подписала заявление, даже не читая, а оказалось, это было согласие на то, что я забираю документы», — поделилась певица.

По словам экс-солистки «Ленинграда», она полностью доверяла родительнице и не могла представить, что та обманет ее. Кода Вокс все-таки прекратила обучение, то столкнулась с домашним насилием со стороны матери: «Мама, которая говорила: "Ты, главное, учись, развивайся и ни о чем не беспокойся", — через неделю била меня головой о ступеньки на лестничной клетке, крича, что я тварь и паразитка, которая сидит у нее на шее. И лучше бы я сдохла».

Артистка также поведала, что слышала от родительницы сожаление по поводу рождения дочери: «Она без конца повторяла: "Надо было все-таки сделать аборт, а потом родить мальчика — голубоглазого Стасика. Он бы играл на скрипке и любил меня"».

При этом звезда добавила, что считала себя виноватой в агрессивном поведении матери: «Если меня мама избивает, если она все время говорит, что я страшная, жирная и бездарная уродина с отвратительным характером, которая никогда не выйдет замуж и не будет счастлива, потому что такая тварь, как я, просто не имеет права на существование, — так оно и есть».

В марте этого года Алиса Вокс обвинила фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в психологическом насилии.