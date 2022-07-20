Сексолог назвала способ пережить долгое отсутствие секса

Сексолог Лучкина посоветовала в период вынужденного воздержания активно заниматься спортом

В период вынужденного воздержания можно поддержать себя, если активно заниматься спортом и творчеством, посоветовала сексолог, психолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы пережить временное отсутствие секса.

Специалистка посоветовала не искать случайных связей просто для галочки, так как секс без удовольствия не несет никакой пользы ни для здоровья физического, ни для ментального. По ее словам, помочь себе в период долгого вынужденного воздержания можно и нужно техниками мастурбации, занятиями активными видами спорта, которые задействуют разные группы мышц, творчеством и качественным отдыхом.

«Искать партнера, мотивируя отношения исключительно "пользой для здоровья" не следует — велик риск обманывать себя и неверно трактовать собственные и чужие чувства. "Секс по расчету" может быть экологичен только тогда, когда все его участники понимают, на что и ради чего они идут», — пояснила Лучкина.

Она также рекомендовала разобраться в физических причинах длительного отсутствия половой жизни. Если организму нужны силы на восстановление, например, после травмы или родов, совершенно нормально, что секса может не хотеться совсем, пояснила она.

Если же причины касаются психологических аспектов, и, тем более, если речь идет об отсутствии секса в паре — это повод задуматься и, возможно, обратиться к специалисту. «Часто проблема отсутствия секса поверхностна, а за ней скрываются более серьезные вопросы — к противоположному полу, к своим желаниям и самому себе», — заключила сексолог.

Ранее эксперт по отношениям Роберт Дэвис перечислил лучшие позы для занятия сексом в жару. Он уверен, что получить максимальное удовольствие от полового акта летом можно в позах «догги-стайл» или стоя, так как в них контакт с кожей партнера сведен к минимуму.