Названы идеальные позы для занятия сексом в летнюю жару

Эксперт Дэвис назвал позы для секса, требующие минимальной близости, идеальными в жару

В жару лучше отдавать предпочтение позам для секса, требующим минимальной близости друг к другу, советует эксперт по отношениям Роберт Дэвис. В беседе с изданием The Sun он назвал позиции, идеальные для интимной близости в летний зной.

Специалист считает, что получить максимальное удовольствие от полового акта в жару можно в позе «догги-стайл», так как в ней контакт с кожей партнера сведен к минимуму. Это позволит избежать повышения потоотделения, поясняет он. Также тесной близости к телу партнера позволит избежать и занятие сексом стоя. «Половой контакт стоя предполагает, что оба партнера стоят вертикально, а мужчина входит в женщину сзади. Это поможет обеим сторонам “сохранить хладнокровие” из-за минимального контакта с кожей», — добавляет Дэвис.

Еще одной удачной для лета позицией эксперт по отношениям называет позу ложек, в которой партнеры занимаются сексом, лежа на боку. Она, как и предыдущие две, предполагает небольшое соприкосновение тел, и требует минимума усилий, что позволят избежать повышенного потоотделения.

В заключение Дэвис рекомендует не забывать об оральном сексе и взаимной мастурбации. «Для такого вида интимной близости требуется мало движений или усилий, а оргазм будет не менее интенсивным», — заключает он.

Ранее психотерапевт Мариса Пир поделилась советами, которые помогут наслаждаться сексом даже в период летнего зноя. Специалистка рекомендовала перед интимной близостью смочить простынь, которая используется вместо одеяла, холодной водой или прикладывать к пульсирующим точкам на теле кубики льда в качестве эротической прелюдии.

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