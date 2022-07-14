Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психотерапевт поделилась способами заниматься сексом в жару с удовольствием

Психотерапевт Пир посоветовала в жару заниматься сексом на смоченных водой простынях

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Лед и смоченные холодной водой простыни помогут продолжать заниматься сексом в жару с удовольствием, сказала психотерапевт Мариса Пир. В беседе с изданием Daily Mirror она поделилась и другими способами наслаждаться интимной близостью в летний период.

Пир посоветовала в течение всего дня держать шторы или жалюзи в спальне закрытыми, чтобы температура в ней не поднималась. Если же комната все-таки нагрелась, перед интимной близостью стоит попробовать смочить простынь, которая используется вместо одеяла, холодной водой. «Это не только придаст вашему сексу остроты, но и снизит температуру во всей спальне», — отметила она.

В качестве еще одого весьма эффективного способа специалистка назвала использование льда в качестве части эротической прелюдии. Она предложила прикладывать лед к пульсирующим точкам на теле — к шее, за ушами, к сгибам локтей и коленей, запястьям или паху, чтобы мгновенно охладить их.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Также в жару стоит избегать миссионерской позы, продолжила Пир, потому что в ней тела максимально соприкасаются друг с другом, что способствует повышению температуры и потоотделению. Заменить ее лучше на не требующие такой близости друг к другу позиции или на секс в душе или ванной.

Ранее психолог Ольга Малинина объяснила причины ухода мужчины зрелого возраста к молодой женщине. Такое желание кардинально изменить жизнь чаще всего вызвано кризисом середины жизни и является попыткой остановить старение, уверена специалистка.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти
Валуев высказался о сроках снятия санкций с российских спортсменов
Названы три фактора поворотного пункта кризиса в России
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Раскрыты даты встречи России с Турцией и Украиной по зерну
Фанаты оценили наряд Джиджи Хадид фразой «украла шорты у бродяги»
В российском санатории группа подростков избивала детей около двух недель
В России созданы защищающие от заражения медицинские швы
Огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео
Ушедшая в отставку Каллас собралась вновь стать премьером Эстонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.