США оценили возможность контактов с Китаем на высшем уровне

Представитель Белого дома Жан-Пьер: рано говорить о возможной встрече лидеров США и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила возможность организации встречи лидеров США и Китая. По ее словам, Вашингтон сохраняет каналы связи с Пекином, однако пока рано говорить о том, когда может состояться встреча на высшем уровне, сообщает РИА Новости.

«Как вам известно, не столь давно у (лидеров) состоялся разговор. Мы сохраняем каналы коммуникаций открытыми, и контакты на уровне властей продолжались все последние месяцы с последнего разговора между президентом (Джо) Байденом и председателем Си (Цзиньпином). Однако я пока не готова анонсировать что-либо в контексте новых контактов», — заявила официальный представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в том случае, если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань.