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Китай пригрозил США жестким ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

МИД КНР заявил о жестком ответе в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Фото: Rod Lamkey / CNP / globallookpress.com

Китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в том случае, если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит Reuters.

«Китай категорически против любых официальных контактов между Соединенными Штатами и Тайванем. Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике "одного Китая", которой придерживаются США», — приводит цитату ТАСС.

Дипломат подчеркнул: если США продолжат игнорировать мнение Пекина, руководство КНР предпримет меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Несмотря на такую позицию Пекина, в последнее время американские власти активизировали контакты и обмены с Тайбэем.

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Виктория Кондратьева
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