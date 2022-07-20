В Большом впервые выступит театр балета имени Леонида Якобсона

В Большом впервые выступит Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит с гастролями на исторической сцене Большого театра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гастрольные спектакли будут представлены в Большом с 31 июля по 7 августа 2022 года. На сцене театра пройдут показы «Спящей красавицы», «Дон Кихота» и «Лебединого озера» в редакции ведущих мировых хореографов. Зрители также увидят постановку «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящую из восстановленных миниатюр известного балетмейстера.

Гастроли отроются 31 июля балетной сказкой «Спящая красавица», постановщиком которой выступил французский хореограф Жан-Гийом Бар. 2 августа театр представит программу «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», куда вошли знаменитые постановки мастера — одноактный балет «Свадебный кортеж», хореографические шедевры из циклов «Роден» и «Классицизм-Романтизм». 3 и 4 августа зрители увидят спектакль «Дон Кихот» в оригинальной версии выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. С 5 по 7 августа состоятся показы «Лебединого озера» в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.

Главные партии исполнят заслуженная артистка России Алла Бочарова и ведущие солисты театра Якобсона Елена Чернова, Светлана Свинко и Андрей Сорокин. В постановках также примут участие артисты Вячеслав Спильчевский, Кирилл Вычужанин, Степан Демин, Анна Скворцова и Денис Климук. Музыку исполнит симфонический оркестр под управлением Валерия Овсянникова и Игоря Томашевского.

Билеты можно найти на сайте.