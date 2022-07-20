Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Большом впервые выступит театр балета имени Леонида Якобсона

В Большом впервые выступит Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит с гастролями на исторической сцене Большого театра. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гастрольные спектакли будут представлены в Большом с 31 июля по 7 августа 2022 года. На сцене театра пройдут показы «Спящей красавицы», «Дон Кихота» и «Лебединого озера» в редакции ведущих мировых хореографов. Зрители также увидят постановку «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящую из восстановленных миниатюр известного балетмейстера.

Гастроли отроются 31 июля балетной сказкой «Спящая красавица», постановщиком которой выступил французский хореограф Жан-Гийом Бар. 2 августа театр представит программу «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», куда вошли знаменитые постановки мастера — одноактный балет «Свадебный кортеж», хореографические шедевры из циклов «Роден» и «Классицизм-Романтизм». 3 и 4 августа зрители увидят спектакль «Дон Кихот» в оригинальной версии выпускника школы Королевского Датского балета, танцовщика и хореографа Йохана Кобборга. С 5 по 7 августа состоятся показы «Лебединого озера» в оформлении народного художника России Вячеслава Окунева.

Главные партии исполнят заслуженная артистка России Алла Бочарова и ведущие солисты театра Якобсона Елена Чернова, Светлана Свинко и Андрей Сорокин. В постановках также примут участие артисты Вячеслав Спильчевский, Кирилл Вычужанин, Степан Демин, Анна Скворцова и Денис Климук. Музыку исполнит симфонический оркестр под управлением Валерия Овсянникова и Игоря Томашевского.

Билеты можно найти на сайте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе
Мужчине по прозвищу Дьявол запретили посещать церковь из-за внешности
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.