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108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

Bernews: 108-летняя Миртл Эднесс назвала ходьбу и плаванье причиной своего долголетия

Фото: Myrtle Edness / Gerontology Wiki

108-летняя старейшая жительница Бермудских Островов отпраздновала день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Bernews.

Миртл Эднесс из округа Пейджет отметила знаменательную дату 17 июля в компании родственников и друзей. Женщина была названа старейшей жительницей страны 17 августа 2021 года после смерти 107-летней Луизы Франкс.

«Люди постоянно просят ее раскрыть причину долголетия, а она каждый раз говорит, что на протяжении многих лет каждый день ходила пешком по несколько километров и каждое утро перед работой плавала с друзьями в любое время года», — рассказала внучка долгожительницы Мелани Эдди и добавила, что Эднесс всегда отдавала все силы людям и делам, которые считала действительно важными.

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Миртл Эднесс вышла замуж в 1944 году. Вместе с супругом они открыли продуктовый магазин около пляжа в округе Саутгемптон и управляли им до конца 1970-х годов. У супругов родились две дочери. Сейчас у женщины шестеро внуков и один правнук. Кроме того, поздравить Эднесс с днем рождения приехала ее племянница, бывший премьер-министр Бермудских Островов Дженнифер Смит.

Ранее 107-летняя фермерша из Ирландии раскрыла секрет долголетия. Бриджит Тирни считает, что прожила так долго благодаря домашней еде и трудолюбию.

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Никита Савин
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