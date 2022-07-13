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107-летняя фермерша раскрыла секрет долголетия

107-летняя Бриджит Тирни из Ирландии назвала домашнюю еду и трудолюбие секретом долголетия

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

Жительница Ирландии, которая всю жизнь проработала на ферме и родила восьмерых детей, раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Irish Independent.

Бриджит Тирни родилась 5 июля 1915 года, но до сих пор обладает прекрасной памятью и может прочитать стихи, которые выучила еще в школе. «Я стараюсь поддерживать мозги в рабочем состоянии: разгадываю кроссворды, смотрю викторины, слежу за событиями в мире», — рассказала 107-летняя бывшая фермерша. Тирни всегда интересовалась политикой и не пропустила ни одних выборов.

Женщина назвала домашнюю еду, позитивное отношение к жизни и трудолюбие главными причинами своего долголетия. У Тирни восемь детей, которые все уже сами пенсионеры. Кроме того, у одной из старейших жительниц Ирландии 30 внуков, 45 правнуков и четыре праправнука.

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Женщина все еще живет в своем доме, и к ней в гости часто заходят соседи, потому что пенсионерка способна развеселить и дать дельный совет каждому. Дети и внуки также часто бывают в гостях у Тирни, но в честь дня рождения в ее доме собралась вся семья. «Я готовлю уже не так часто как раньше, но всегда помогаю мыть посуду!» — заявила ирландка.

За последнюю неделю все родственники долгожительницы приехали поздравить ее, а внучка Дидри даже прилетела ради этого из американского штата Флорида. «Я так рада, что провела праздник с бабушкой. Было ужасно пропускать ее дни рождения из-за пандемии. После общения с ней всегда чувствуешь покой, умиротворение и гордость. Она — живая легенда», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что 107-летняя жительница Канады назвала поспособствовавший ее долголетию продукт. Дороти Теннант считает, что прожила так долго благодаря любви к рассольному сыру.

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Никита Савин
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