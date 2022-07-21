Из российского отдела полиции украли 500 бутылок изъятого алкоголя

В Красноярске из отдела полиции пропали 500 бутылок изъятого по уголовным делам алкоголя

В Красноярске следователи проводят проверку после пропажи из отдела полиции (ОП) изъятого алкоголя. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ОП № 5 межмуниципального управления (МУ) МВД России «Красноярское» находились вещественные доказательства по делам о незаконном производстве алкоголя, однако впоследствии почти 500 бутылок были украдены.

Правоохранители установили, что к пропаже причастен вольнонаемный сотрудник, который должен был охранять продукцию, однако он распорядился ей по своему усмотрению, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее стало известно, что в Красноярске 43-летний россиянин предстанет перед судом за убийство матери и отчима.