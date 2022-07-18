Россиянин предстанет перед судом за убийство матери и отчима

В Красноярске россиянин расправился с матерью, а затем убил ставшего свидетелем отчима

В Красноярске 43-летний россиянин предстанет перед судом за убийство матери и отчима. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае 2022 года будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пришел в квартиру матери и отчима в поисках бывшей сожительницы. Там у него случился конфликт с родительницей, закончившийся убийством женщины. На крики вышел отчим, ставший очевидцем расправы. Его злоумышленник также зарезал, не желая оставлять ненужных свидетелей преступления, после чего сбежал.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц с целью сокрыть другое преступление») УК РФ.

«Обвиняемый в инкриминируемом ему преступлении признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — сообщает региональное управление СКР.

Ранее 18 июля сообщалось, что в Омской области задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в покушении на жизнь трех человек.