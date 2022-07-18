Полиция задержала изрезавшего прохожих ножом россиянина

В Омской области 20-летнего россиянина задержали за покушение на жизнь трех человек

В Омской области задержан 20-летний местных житель, подозреваемый в покушении на жизнь трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 июля в магазине на улице Стрельникова в Омске злоумышленник дважды ударил ножом 24-летнего незнакомого мужчину, а после выбежал на улицу и, заметив ремонтировавших автомобиль двоих россиян, подбежал к ним и нанес множественные ножевые ранения, после чего сбежал. Трое потерпевших с резанными ранами шеи, головы и предплечий были госпитализированы.

Сыщикам понадобилось около часа, чтобы найти и задержать подозреваемого, он признался в содеянном, но, по его словам, мало что помнил о происходящем из-за сильного наркотического опьянения. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

«Следователями в ходе осмотра мест происшествия и путей отхода подозреваемого обнаружены и изъяты видеозаписи с камер наблюдения, нож, следы биологического происхождения, другие вещественные доказательства», — сообщает региональное управление СКР.

14 июля сообщалось, что под Томском 62-летний постоялец дома престарелых зарезал соседа по комнате во время ссоры.