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Постоялец российского дома престарелых зарезал соседа по комнате во время ссоры

Под Томском 62-летний постоялец дома престарелых зарезал соседа по комнате во время ссоры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Томской области 62-летнего постояльца Дома одиноких и престарелых в селе Парбиг задержали по подозрению в убийстве 49-летнего соседа по комнате. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, утром 12 июля участковому позвонили сотрудники учреждения и рассказали, что обнаружили в одной из комнат тело мужчины. Прибывший по вызову страж порядка заметил на теле россиянина следы насильственной смерти, после чего сам установил личность предполагаемого убийцы.

После задержания мужчина признался в содеянном и сказал, что во время ссоры взял нож и зарезал оппонента. Позже сотрудники следственно-оперативной группы нашли орудие преступления за радиатором отопления.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

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Елизавета Новикова
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