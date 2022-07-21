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Басков призвал Хаматову «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино

Певец Басков призвал Хаматову «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино
Николай Басков

Николай Басков . Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певец Николай Басков призвал актрису Чулпан Хаматову отказаться от всех ролей в российском кино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так артист отреагировал на выход фильма «Просточеловек», главную роль в котором исполнила Хаматова. «Интересно наблюдать, как отдельные лица самоуверенно примеряют роль "Совести Нации" и льют грязь на свою Родину из-за границы, а потом в России запускаются проекты с ними в главных ролях», — написал он.

Исполнитель призвал Хаматову быть последовательной и вслед за латвийским актером Иваром Калныньшем «выбросить в мусорку все свои работы в российском кино».

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Россию также покинули участница Pussy Riot Мария Алехина, певица Алла Пугачева, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актер Леонид Ярмольник, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич и другие. Часть из них позже вернулись на родину.

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Марина Совина
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Басков призвал Хаматову «выбросить в мусорку» все свои работы в российском кино
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