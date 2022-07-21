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Гость случайно убил невесту во время свадьбы

The Sun: в Иране двоюродный брат жениха случайно убил невесту во время свадьбы

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Невеста в иранском городе Фирузабад погибла на собственной свадьбе от шальной пули. Об этом сообщает издание The Sun.

Жертвой несчастного случая стала 24-летняя Махваш Лехей. В разгар вечеринки один из гостей дважды выстрелил из охотничьего ружья и случайно попал ей в голову. В состоянии комы Лехей доставили в больницу, вскоре она скончалась. Кроме нее во время стрельбы пострадали еще двое гостей.

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Виновником смерти новобрачной стал 36-летний двоюродный брат жениха, который, как выяснилось позже, почти не умеет обращаться с оружием. Мужчина сбежал с места происшествия, однако его задержала полиция. При нем обнаружили ружье, из которого он убил Лехей. Разрешения на владение у иранца не было.

Ранее сообщалось, что 26-летняя невеста из Юты, США, попала в смертельное ДТП через несколько часов после свадьбы. Она вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти свадебные подарки, а потом продолжить празднование.

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Алиса Дмитриева
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