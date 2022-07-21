Бывшего бухгалтера российских компаний осудили на 3,5 года за мошенничество

В Омске экс-бухгалтера четырех компаний осудили на 3,5 года за хищение 12 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Омска приговорил к 3,5 года лишения свободы 48-летнего бывшего бухгалтера четырех организаций за хищение денег. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с октября 2019-го по май 2021 года экс-сотрудница компаний по продаже стройматериалов, аренды недвижимости и транспортировки грузов с помощью электронной подписи руководителя вносила в бухгалтерские учеты ложные сведения и перечисляла деньги в свои организации. Суммарно она похитила у начальника 12 миллионов рублей.

Осужденная возместила материальной ущерб в размере 2,5 миллиона рублей и должна будет выплатить оcтавшуюся часть.

Ранее стало известно, что в Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней бухгалтера отдела МВД на особо важных и режимных объектах, ее подозревают в мошенничестве.

