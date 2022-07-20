Бухгалтер отдела полиции в Удмуртии похитила за шесть лет четыре миллиона рублей

В Удмуртии бухгалтер украла со счета МВД 4 млн рублей, возбуждено дело о мошенничестве

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней бухгалтера отдела МВД на особо важных и режимных объектах, ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным следствия, сотрудница занялась хищением денег в 2016 году. Она использовала преступную схему: в чековой книжке указывала одну сумму, а в отрывной половинке другую — на 50 тысяч рублей больше. Разницу бухгалтер забирала себе. За шесть лет она украла почти четыре миллиона рублей с расчетного счета МВД.

В феврале женщина уволилась из полиции, однако ее преступления вскрылись. Следователи допросили ее. Мера пресечения пока не избирана.

3 июня сообщалось о начале суда над московским бухгалтером, которая похитила более 111 миллионов рублей в нескольких фирмах, где работала, с помощью фиктивных платежных поручений. Из украденных денег она легализовала 19 миллионов рублей.