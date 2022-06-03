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Российский бухгалтер пойдет под суд за хищение 111 миллионов рублей

В Москве бухгалтер пойдет под суд за хищение 111 миллионов рублей со счетов компаний

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве бухгалтер пойдет под суд за хищение денег со счетов компаний и легализацию части присвоенной суммы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Установлено, что фигурантка вела бухгалтерию в нескольких фирмах и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Благодаря этому она перевела с помощью фиктивных платежных поручений более 111 миллионов рублей на счета подконтрольных предпринимателей и владельца коммерческой организации. Впоследствии женщина легализовала 19 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) столичного главка. После проверки были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Якутии экс-бухгалтер предстанет перед судом за аферу на 131 миллион рублей. Она использовала схему с незаконными возвратами денег под видом якобы излишне уплаченных налогов, после чего легализовала их.

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Елизавета Новикова
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