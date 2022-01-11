Российского бухгалтера обвинили в мошенничестве на 131 миллион рублей

В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива «Артель старателей "Пламя"» по делу о хищении 131 миллиона рублей. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.

По версии следствия, преступление было совершено в 2015 году. Бухгалтер, вступив в сговор с сотрудницей налоговой службы, похитила бюджетные средства. Она использовала схему с незаконными возвратами денег под видом якобы излишне уплаченных налогов, после чего легализовала их.

Женщину обвиняют по статьям 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере») УК РФ. Уголовное дело в отношении экс-сотрудницы налоговой службы выделено в отдельное производство, так как та находится в международном розыске.

19 февраля 2021 года сообщалось, что в Архангельской области бухгалтер похитила деньги из российской колонии и проиграла их в автоматах.