Украинские беженцы в Болгарии оказались под угрозой лишения бесплатного жилья

NOVA: отели в Болгарии заявили об отсутствии выплат на содержание украинских беженцев

Болгарские представители гостиничного бизнеса вышли на протест, требуя от властей компенсации расходов на содержание украинских беженцев за апрель и май. Акцию протеста прокомментировали эксперты в программе радио NOVA «Пресечена точка».

Отмечается, что отели в Болгарии уже 75 дней сами оплачивают пребывание и питание граждан Украины. Как отметил финансист и предприниматель Никола Янков, Болгария получила от Еврокомиссии более 160 миллионов евро на покрытие расходов на беженцев. Вместе с тем эксперт утверждает, что лишь небольшая часть данной суммы использовалась при работе с беженцами, однако основные расходы легли на болгар. «Эти деньги вообще не использовались по назначению», — заявил он.

Бывший пресс-секретарь ГИБДД Любка Маринова отметила, что болгары хорошо встретили украинцев и тепло относятся к ним. «Думаю, у государства есть возможность справиться с беженцами», — сказала она.

Как рассказала радио уроженка Мариуполя Марина, если беженцев лишат бесплатного жилья, они рискуют оказаться на улице. «Спасибо, что есть такие люди, которые приютили нас, ведь теперь нам некуда возвращаться», — поделилась она.

Ранее стало известно, что Грузия перестанет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев с 1 августа. Вместо этого украинцам будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 лари на семью, а также дополнительно 45 лари на человека.