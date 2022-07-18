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Грузия перестанет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев

В Тбилиси прекратят расселять украинских беженцев за бюджетный счет с 1 августа

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Тбилиси с 1 августа перестанут обеспечивать жильем беженцев из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.

Вместо этого украинцам будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 лари (приблизительно 5800 рублей) на семью, а также дополнительно 45 лари (около 870 рублей) на человека.

По данным мэрии грузинской столицы, программой расселения в Тбилиси воспользовались 5100 человек. Ожидается, что к концу июля расходы из бюджета на такую поддержку украинцев достигнут 14 миллионов лари (279 миллионов рублей).

Ранее британский офицер Дадли Мальстер выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми. Инцидент произошел в городе Фэрхем, графство Хэмпшир. Как рассказал глава семейства из Киева Максим Хирик, изначально хозяева относились к ним с теплотой и гостеприимством. Однако спустя несколько недель Мальстеры без предупреждения и объяснения причин решили расторгнуть договор.

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Марина Совина
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