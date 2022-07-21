Испугавшиеся ограничения поставок из России страны закупились газом

Bloomberg: в Азии начали скупать СПГ на зиму из-за опасений ограничения поставок из России

Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии начали скупать топливо на зиму, сообщает Bloomberg. Страны активизировали усилия, испугавшись возможного ограничения поставок газа из России.

По информации агентства, Южная Корея уже оплатила более десяти партий СПГ с поставкой этой зимой. В то же время крупные компании Японии ищут контракты с поставкой газа уже в сентябре. Наращивать закупки решила и крупнейшая нефтегазовая компания Тайваня CPC, она планирует получить СПГ осенью.

Действия азиатских стран происходят на фоне окончания планового технического ремонта газопровода «Северный поток». Транспортировка газа возобновилась рано утром 21 июля, но любые перебои или сокращение поставок в Европу вынудят регион закупать больше СПГ, что поставит европейские страны в прямую конкуренцию с Азией, пишет Bloomberg.

Покупатели СПГ начали подстраховываться на случай возможного скачка мировых цен или обострения дефицита топлива. Агентство связывает потенциальные проблемы с действиями России на мировом газовом рынке. Поставки одного из крупнейших экспортеров газа в мире значительно сократились из-за ремонта комплектующих на трубопроводе «Северный поток». Также газопровод закрывался на плановый ремонт с 11 по 21 июля.

О возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» 21 июля сообщила компания-оператор Nord Stream AG. Приостановка была плановой, работы длились десять дней, но еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть турбину, находившуюся на ремонте в Канаде.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза, и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.