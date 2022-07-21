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Бузова оголила тело на камеру и нарвалась на критику в сети

Певица Ольга Бузова снялась в купальнике спиной к фотографу и нарвалась на критику в сети

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото в откровенном наряде и нарвалась на критику в сети. Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость оголила тело на камеру во время пребывания в Лимпопо, Южная Африка. На размещенных кадрах поп-исполнительница позирует спиной, повернув лицо к фотографу, в разноцветном купальнике с анималистичным принтом и повязанном на бедрах леопардовым парео. Артистка снялась на природе с макияжем в стиле smoky eyes и высоким хвостом.

«Настроение — я люблю тебя, Африка, и не хочу уезжать. День 29», — подписала пост звезда, который набрал 32 тысячи лайков. Подписчики не оценили образ Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Не очень женственно», «Голодная девушка», «Почему в последнее время только такие фото?», «Надоело», — высказывались фанаты.

Ранее Ольга Бузова опубликовала другой снимок и рассмешила фанатов. На снимке знаменитость позировала топлес, сидя на кровати и широко раздвинув ноги. При этом ведущая прикрывала обнаженную грудь мобильным телефоном и чашкой, в которую свисала прядь ее волос.

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Карина Черных
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