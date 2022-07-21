В Еврейском конгрессе прокомментировали просьбу Минюста ликвидировать «Сохнут»

В Еврейском конгрессе рассчитывают на урегулирование ситуации в суде с агентством «Сохнут»

В Еврейском конгрессе рассчитывают на урегулирование ситуации в суде с агентством «Сохнут». Об этом сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» президент организации Юрий Каннер.

Комментируя просьбу Минюста России о ликвидации представительства еврейского агентства «Сохнут», он напомнил, что это не первый случай подобных нападок на организацию. «В советское время она была запрещена вообще. Я считаю, что это негативный ход развития событий. Я думал, что ситуация будет урегулирована. Будем ждать решения суда», — подчеркнул Каннер.

Еврейский конгресс не станет выступать с обращениями в защиту «Сохнут», поскольку это не предусмотрено судебным процессом. Может быть, проблему получится разрешить на межгосударственном уровне, добавил Каннер.

Накануне Басманный суд Москвы рассказал о просьбе Минюста ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В Российской Федерации есть представительство агентства АНО «Сохнут»: у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.