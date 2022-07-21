Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ

Фанаты «Ференцвароша» потребовали ухода Станислава Черчесова после поражения в ЛЧ

Фанаты венгерского «Ференцвароша» подвергли жесткой критике в социальных сетях российского тренера клуба Станислава Черчесова после поражения от «Слована» в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sportbox.ru

Некоторые болельщики требуют ухода 58-летнего специалиста. Пользователь Gerafan29 заявил, что не наблюдает улучшений в игре и хотел бы, чтобы Черчесов был уволен даже в том случае, если сможет привести клуб к победе в ответном матче.

«Русский может ехать домой», — написал havjarzoltan. Пользователь chinaski920, в свою очередь, назвал Черчесова диверсантом.

20 июля «Ференцварош» уступил «Словану» дома со счетом 1:2. Команда Черчесова вела в счете вплоть до 81 минуты. Гости сумели отыграться, а затем и выйти вперед в концовке матча. Ответная встреча пройдет 27 июля в Братиславе.

Черчесов возглавил клуб в декабре 2021-го. Россиянин привел «Ференцварош» к победе в чемпионате и Кубке Венгрии.