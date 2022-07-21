Шахматный робот сломал палец сопернику на турнире в Москве

Шахматный робот повредил мальчику палец на турнире в Москве

Шахматный робот на турнире в Москве повредил палец мальчику. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

Смагин рассказал, что ребенок не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение. «На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать», — поделился подробностями он. При этом Telegram-канал Baza сообщает, что у пострадавшего зафиксирован перелом.

Вице-президент федерации подчеркнул, что речи о запрете на турниры с участием робота не идет. «У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить», — подытожил он.

В 2016 году аргентинский футболист Лионель Месси принял участие в японском телешоу, где ему необходимо было забить мяч в ворота, защищаемые роботом. Вратарь-робот занимал почти всю площадь ворот и двигал огромными руками. Нападающий с задачей справился, реализовав три попытки из трех.