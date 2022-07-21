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Вымершее морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Найденное в Африке вымершее беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Фото: Royal Society Open Science

Вымершее морское беспозвоночное Ausichicrinites zelenskyyi, останки которого нашли в Эфиопии, назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает научный журнал Royal Society Open Science.

Речь идет о древнем животном из отряда морских лилий, жившем в эпоху Юрского периода. Ископаемый образец был передан палеонтологами в польский Силезский университет в 2021 году.

Ученые указали, что найденный вид назван в честь политика «за его мужество и отвагу в защите свободной Украины».

В марте американский палеонтолог Кристофер Уолен из Американского музея естественной истории назвал древнейшего ископаемого «кальмара-вампира» в честь президента США Джо Байдена. По словам ученого, он не пытался оскорбить лидера страны, присваивая его имя ископаемому животному, а хотел отблагодарить политика за планы по борьбе с изменениями климата.

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Марина Совина
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