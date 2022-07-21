Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского кикбоксера приговорили к четырем годам колонии за перестрелку

За перестрелку в башне «Око» кикбоксера Асадулаева приговорили к четырем годам колонии
Саид Асадулаев

Саид Асадулаев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве Пресненский суд приговорил чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии. Об этом в четверг, 21 июля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, 17 ноября 2017 года спортсмен принял участие в перестрелке, произошедшей в расположенной в «Москва-Сити» башне «Око». В результате конфликта пострадали семь человек, включая пытавшихся разнять сцепившиеся группировки сотрудников Росгвардии. Суд установил, что Асадулаев принимал участие в схватке с росгвардейцами и стычке в холле здания.

После случившегося кикбоксеру удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов, после чего он три года числился в розыске. Об аресте российского спортсмена стало известно в феврале 2021 года.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию
Напавшую на троих детей в семерых взрослых обезьяну объявили в розыск
В Турции назвали дату подписания соглашения об экспорте зерна
Раскрыт правильный способ мыть подмышки
Начальник отдела ДПС ГИБДД попался на взятке от владельца штрафстоянки
Психолог объяснил истинные причины неудовлетворенности жизнью
Врач перечислил вызывающие потливость продукты
В США впервые за 40 лет выявили заражение полиомиелитом
Лукашенко объявил о фактическом сотрудничестве Белоруссии с ДНР и ЛНР
В США захотели сохранить программу разработки подводных беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.