Российского кикбоксера приговорили к четырем годам колонии за перестрелку

За перестрелку в башне «Око» кикбоксера Асадулаева приговорили к четырем годам колонии

В Москве Пресненский суд приговорил чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева к четырем годам колонии. Об этом в четверг, 21 июля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, 17 ноября 2017 года спортсмен принял участие в перестрелке, произошедшей в расположенной в «Москва-Сити» башне «Око». В результате конфликта пострадали семь человек, включая пытавшихся разнять сцепившиеся группировки сотрудников Росгвардии. Суд установил, что Асадулаев принимал участие в схватке с росгвардейцами и стычке в холле здания.

После случившегося кикбоксеру удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов, после чего он три года числился в розыске. Об аресте российского спортсмена стало известно в феврале 2021 года.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Ведущим юбилейного празднества был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes. В ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.